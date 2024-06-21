Поливной канал треснул в Алматинской области: затоплены дачи
Сегодня, 22:39
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Сегодня, 22:39Сегодня, 22:39
57Фото: МЧС РК
Угроза подтоплений возникла в дачном обществе Ават в Алматинской области. Спасателям удалось решить проблему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"Из-за трещины на стыке бетонного межколхозного поливного канала произошёл подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции, что привело к подтоплению четырёх дворовых территорий. Путём перекрытия шлюза и перенаправления воды в другой канал подача воды остановлена. Угроза подтоплений снята", - сообщили в МЧС.
Силами ДЧС Алматинской области ведётся работа по откачке воды из дворов. Создана комиссия для уточнения ущерба.
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