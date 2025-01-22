Из-за непогоды полицейских в области Жетісу перевели на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент временно закрыты автодороги, включая стратегически важный участок трассы Алматы – Усть-Каменогорск.

По оперативным данным, на территории области в условиях плохой видимости и гололедицы находятся 182 грузовых и 200 легковых автомобилей. Полицейские оказывают помощь водителям, обеспечивают порядок на дорогах и координируют движение транспорта.

Для мониторинга ситуации на дорогах и оперативного реагирования задействованы 60 сотрудников батальона патрульной службы и 28 экипажей автопатрулей.