Полицию в области Жетісу перевели на усиленный режим службы
Для мониторинга ситуации на дорогах задействованы 28 экипажей автопатрулей.
Сегодня, 20:17
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Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
95Фото: baigenews.kz
Из-за непогоды полицейских в области Жетісу перевели на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz.
На данный момент временно закрыты автодороги, включая стратегически важный участок трассы Алматы – Усть-Каменогорск.
По оперативным данным, на территории области в условиях плохой видимости и гололедицы находятся 182 грузовых и 200 легковых автомобилей. Полицейские оказывают помощь водителям, обеспечивают порядок на дорогах и координируют движение транспорта.
Для мониторинга ситуации на дорогах и оперативного реагирования задействованы 60 сотрудников батальона патрульной службы и 28 экипажей автопатрулей.