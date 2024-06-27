Полицию перевели на усиленный режим в Казахстане

От 6 до 8 тысяч полицейских несут службу в дни проведения саммита ШОС в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, полиция Казахстана переведена на усиленный режим несения службы. Это связано с проведением в столице грандиозного события, имеющего огромное значение в геополитическом плане. Задействован практически весь состав столичного гарнизона.

"Поэтому такие меры предосторожности принимаются. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Это не изобретение Казахстана. Это международный опыт. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем для безопасности населения, прежде всего. Чтобы не создавать лишние неудобства для населения. Заранее предупреждаем о всех маршрутах передвижения, трудностях, которые могут возникнуть. Потому что это будет связано с приемом высоких гостей, больших делегаций", - сказал Кожаев в кулуарах Сената.

Также он подтвердил, что на выезде из города действительно установлены блокпосты, стратегические учреждения взяты под охрану. Однако количество постов замминистра не назвал, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

"В связи с событиями, которые произошли в соседних государствах, приблизили наряды к религиозным и другим объектам", - пояснил Марат Кожаев.

Он добавил, что несмотря на наличие постов, ограничений никаких для передвижения граждан нет.