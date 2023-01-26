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alashnews.kz Сегодня, 14:54
261
Сегодня, 14:54
261
Фото: alashnews.kz

Полиция Жамбылской области опубликовала список преступников в розыске

Управление по противодействию наркопреступности департамент полиции Жамбылской области опубликовало список разыскиваемых преступников, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации об его возможном местонахождении просим сообщить по номеру "102". Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

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#розыск #Жамбылская область #преступники #наркотики
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:54
261
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