В Жамбылской области в одном из детсадов произошло массовое отравление. 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. В связи с этим полиция начала досудебное расследование по статье УК РК о нарушении санитарных правил или гигиенических нормативов, передает BaigeNews.kz.

Также продолжается расследование Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района.

"В рамках расследования проводятся мероприятия по выявлению источников и путей передачи инфекции. В детсаду отобраны пробы пищи и материалы на носительство кишечной инфекции", - говорится в сообщении ДП региона.

Отмечается, что все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимое медицинское и психологическое лечение. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников детского сада "Нурай", расположенного в селе Мерке (участок Ойтал). Один из детей попал в реанимацию.