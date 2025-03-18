Полиция завела уголовное дело из-за массового отравления в детсаду Жамбылской области
Полиция отреагировала на отравление детей в дошкольном учреждении.
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В Жамбылской области в одном из детсадов произошло массовое отравление. 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. В связи с этим полиция начала досудебное расследование по статье УК РК о нарушении санитарных правил или гигиенических нормативов, передает BaigeNews.kz.
Также продолжается расследование Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района.
"В рамках расследования проводятся мероприятия по выявлению источников и путей передачи инфекции. В детсаду отобраны пробы пищи и материалы на носительство кишечной инфекции", - говорится в сообщении ДП региона.
Отмечается, что все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимое медицинское и психологическое лечение. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Ранее мы писали о том, что 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников детского сада "Нурай", расположенного в селе Мерке (участок Ойтал). Один из детей попал в реанимацию.
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