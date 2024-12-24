К уголовной ответственности в Байконыре привлекли женщину, которая пыталась провезти около 20 доз мефедрона из Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В Кызылординской области сотрудники полиции представительства МВД РК в городе Байконыр задержали женщину, подозреваемую в перевозке синтетических наркотиков в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В рамках проекта "Нет — наркотикам", при координации прокуратуры сотрудники полиции провели специальные оперативно-розыскные мероприятия.

"Так, 16 декабря была задержана женщина, которая перевозила из Актобе в Байконыр синтетические наркотические вещества, в частности мефедрон, общим весом 5,66 гр. Это количество соответствует приблизительно 20 дозам "зелья". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей", - добавили в полиции.

Проводится расследование.

Напомним, подпольную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Костанайской области.