Полиция задержала подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе
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Подозреваемого в поджоге в районе Уэс-Хиллз в Лос-Анджелесе арестовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dailymail.
Старший офицер полиции Лос-Анджелеса Чарльз Динсел сообщил, что под стражей находится подозреваемый, который, как полагают, намеренно устроил пожар.
"Примерно через 20-30 минут подозреваемый был задержан гражданами в районе Вудленд-Хиллз. Это расследуется как преступление", – сказал он.
Напомним, лесные пожары начались в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе площадь распространения огня превысила 14 тысяч гектаров, огонь уничтожил не менее тысячи строений. Судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек. Дом сына президента США Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе.
Напомним, в опасной зоне находятся 73 студента из Казахстана.
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