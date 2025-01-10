Подозреваемого в поджоге в районе Уэс-Хиллз в Лос-Анджелесе арестовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dailymail.

Старший офицер полиции Лос-Анджелеса Чарльз Динсел сообщил, что под стражей находится подозреваемый, который, как полагают, намеренно устроил пожар.

"Примерно через 20-30 минут подозреваемый был задержан гражданами в районе Вудленд-Хиллз. Это расследуется как преступление", – сказал он.

Напомним, лесные пожары начались в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе площадь распространения огня превысила 14 тысяч гектаров, огонь уничтожил не менее тысячи строений. Судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек. Дом сына президента США Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе.

Напомним, в опасной зоне находятся 73 студента из Казахстана.