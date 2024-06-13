В Туркестанской области блогеры вымогали 100 тыс тенге за удаление поста
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Двух блогеров, подозреваемых в вымогательстве, задержала полиция в Туркестанской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники УБОП ДП Туркестанской области и Сайрамского районного управления полиции установили двух блогеров, причастных к нескольким фактах вымогательства.
Так, подозреваемые долгое время занимались угрозами и вымогательством денег у руководителей различных организаций на территории Сайрамского района.
"Два активных блогера "A" и "E" требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, которая порочила его деловую репутацию", - говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали с поличным при получении денег за нераспространение сведений, якобы порочащих деловую репутацию заявителя.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые, один из которых ранее судим, водворены в ИВС.