В Туркестанской области блогеры вымогали 100 тыс тенге за удаление поста

Двух блогеров, подозреваемых в вымогательстве, задержала полиция в Туркестанской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудники УБОП ДП Туркестанской области и Сайрамского районного управления полиции установили двух блогеров, причастных к нескольким фактах вымогательства.



Так, подозреваемые долгое время занимались угрозами и вымогательством денег у руководителей различных организаций на территории Сайрамского района.

"Два активных блогера "A" и "E" требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, которая порочила его деловую репутацию", - говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали с поличным при получении денег за нераспространение сведений, якобы порочащих деловую репутацию заявителя.



В настоящее время возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые, один из которых ранее судим, водворены в ИВС.





