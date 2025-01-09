Полиция в 2024 году задержала 20 человек с оборудованием для мошенничества
МВД Казахстана ликвидировало сеть мошенников, использующих sim-box для звонков.
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Департамент по противодействию киберпреступности МВД РК совместно с операторами сотовой связи продолжает активную работу по борьбе с использованием устройств sim-box, применяемых для совершения мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Для звонков казахстанцам по различным мессенджерам интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box. Оно позволяет преступникам находиться в любой точке мира и осуществлять звонки внутри национальных операторов сотовой связи. Для этого само оборудование должно находиться в стране и использовать трафик местной мобильной связи.
"В целом по итогам прошедшего года по стране изъято 40 устройств sim-box, задержано 20 лиц, оказавших содействие мошенникам. В семи случаях задержанными были жители СНГ. С начала 2025 года уже задержано двое лиц, у которых изъято три устройства sim-box в Карагандинской области. Работа по пресечению неправомерной деятельности устройств sim-box продолжается и находится на постоянном контроле ведомства", - отметил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.