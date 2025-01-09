Департамент по противодействию киберпреступности МВД РК совместно с операторами сотовой связи продолжает активную работу по борьбе с использованием устройств sim-box, применяемых для совершения мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для звонков казахстанцам по различным мессенджерам интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box. Оно позволяет преступникам находиться в любой точке мира и осуществлять звонки внутри национальных операторов сотовой связи. Для этого само оборудование должно находиться в стране и использовать трафик местной мобильной связи.