Полиция задержала 16-летнего закладчика

Полиция активно ведет борьбу с наркоугрозой среди молодежи, используя новые подходы и вовлекая в дело защитников со всех сторон: школьных учителей, врачей, волонтеров и неравнодушных граждан, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

За этот период было проведено более 10 тысяч антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 714 тысяч подростков.

Под прицелом полицейских не только взрослые организаторы преступных схем, но и, к сожалению, молодежь, которую ловкие дельцы пытаются использовать как дешевую рабочую силу.



Недавний случай в Костанайской области тому подтверждение. 16-летний закладчик задержан с 25 свертками “синтетики”. Обычный студент колледжа оказался вовлечен в наркопреступную сеть.