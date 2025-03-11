В Сети появилось видео, на котором несколько подростков, предположительно в туалете школы, по очереди бьют юношу. Как оказалось, ролик был снят в 2023 году, однако тогда обидчиков не наказали. До них добрались только сейчас, передаёт BaigeNews.kz.

На пост отреагировал департамент полиции ВКО. В ходе проверки стражи порядка установили, что инцидент имел место в 2023 году. Однако в полицию каких-либо обращений не поступало.

"В настоящее время указанный факт официально зарегистрирован в полиции. Все участники конфликта установлены. Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями, с которыми проведена профилактическая беседа. Материалы направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате", - прокомментировали в ДП.

Виновных поставили на учет для дальнейшей профилактической работы.