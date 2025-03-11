Полиция взялась за подростков, после слива старого видео с избиением в ВКО
Инцидент произошел еще в 2023 году, но за напавших взялись только сейчас.
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В Сети появилось видео, на котором несколько подростков, предположительно в туалете школы, по очереди бьют юношу. Как оказалось, ролик был снят в 2023 году, однако тогда обидчиков не наказали. До них добрались только сейчас, передаёт BaigeNews.kz.
На пост отреагировал департамент полиции ВКО. В ходе проверки стражи порядка установили, что инцидент имел место в 2023 году. Однако в полицию каких-либо обращений не поступало.
"В настоящее время указанный факт официально зарегистрирован в полиции. Все участники конфликта установлены. Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями, с которыми проведена профилактическая беседа. Материалы направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате", - прокомментировали в ДП.
Виновных поставили на учет для дальнейшей профилактической работы.
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