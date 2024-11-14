Полиция волокитила дело, вмешаться пришлось прокурорам в Акмолинской области

Прокуроры выявили укрытое от учета тяжкое преступление в Ерейментауском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что индивидуальный предприниматель М. обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина. Сотрудники полиции, как отметили в прокуратуре, длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали.

"Прокуратурой района самостоятельно осуществлена регистрация уголовного дела, с поручением расследования органу полиции. По его итогам виновные лица были задержаны и предстали перед судом", - говорится в сообщении.

Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.