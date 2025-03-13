В Туркестанской области полицейские и популярный блогер сняли видеоролик под названием "Осторожно, мошенники!", призывая граждан быть настороженными и не попадаться на удочку мошенников, передаёт BaigeNews.kz.

Если вам звонят с незнакомого номера, представляясь банком, полицией или другими организациями, и предлагают сомнительные сделки - сразу же прекращайте разговор! Важно помнить, что в наши дни каждый звонок и сообщение могут скрывать опасность.

Полиция совместно с блогерами напоминает: соблюдайте простые правила безопасности, не доверяйте подозрительным предложениям и всегда обращайтесь в полицию, если столкнулись с мошенничеством. Ваша бдительность - лучший способ защититься!