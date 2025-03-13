Полиция вместе с блогерами объединяются в борьбе за безопасность казахстанцев
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
90Фото: iStock
В Туркестанской области полицейские и популярный блогер сняли видеоролик под названием "Осторожно, мошенники!", призывая граждан быть настороженными и не попадаться на удочку мошенников, передаёт BaigeNews.kz.
Если вам звонят с незнакомого номера, представляясь банком, полицией или другими организациями, и предлагают сомнительные сделки - сразу же прекращайте разговор! Важно помнить, что в наши дни каждый звонок и сообщение могут скрывать опасность.
Полиция совместно с блогерами напоминает: соблюдайте простые правила безопасности, не доверяйте подозрительным предложениям и всегда обращайтесь в полицию, если столкнулись с мошенничеством. Ваша бдительность - лучший способ защититься!
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