Полиция в Алматы ликвидировала 18 нарколабораторий

Очередная из них дислоцировалась в обычном частном доме у мужчины предпенсионного возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперацию борцы с наркопреступностью, полицейский спецназ и кинолог с ищейкой по кличке “Н-Дейзи” провели при координации прокуратуры Медеуского района.

"Задержаны двое мужчин. Установлено, что идея по организации нарколаборатории принадлежит тому, что помоложе. Он пришел к пожилому знакомому и предложил развернуть в его доме преступное производство, пообещав при этом щедрую прибыль. В ходе обыска в жилище обнаружены вещества растительного происхождения в порошкообразном виде, полиэтиленовые пакеты для розничной упаковки наркотика, посуда с наслоениями, канистры с жидкостью, противогазы, колбы, пипетки и другой лабораторный инвентарь. Вещественные доказательства изъяты. Назначена судебно-химическая экспертиза. Согласно заключению, в этом доме “варили” синтетический наркотик “мефедрон”. По данному факту возбуждено уголовное дело. Лаборанты взяты под стражу", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

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