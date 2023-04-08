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Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре
В Павлодаре причиной переполоха и полицейской погони стал пьяный водитель строительного крана, передаёт BaigeNews.kz.
Видео того, как несколько полицейских машин по всему городу гнались за строительной техникой появилось на Telergram-канале "Типичный Павлодар".
Инцидент прокомментировали на официальном Telergram-канале МВД РК.
"8 апреля в половине пятого утра при патрулировании города сотрудники полиции по улице Ломова заметили автомашину – кран МАЗ, которая вызвала у них подозрение. На законные требования сотрудников полиции об остановке ТС водитель не отреагировал и продолжил движение. В ходе преследования водитель совершил несколько ДТП, в результате которого пострадали четыре служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon", — рассказали в полиции.
Водителя задержали на улице Малая объездная, когда, не справившись с управлением, он прокинулся.
Нарушителем оказался 24-летний житель Павлодара. Медицинское освидетельствование показало, что парень был пьян.
"Установлено, что водитель данную автомашину угнал, при этом не имеет водительского удостоверения. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 200 УК РК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме этого, в отношении водителя возбуждены административные производства по части 6 статьи 608, по часть 2 статьи 611, пункт 1 часть 3 статьи 613 КРКоАП, материалы будут рассмотрены в суде", — сообщили в полиции.
ДП Павлодарской области планирует обратиться в суд иском о возмещении материального ущерба за повреждение служебного транспорта.
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