Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Павлодаре причиной переполоха и полицейской погони стал пьяный водитель строительного крана, передаёт BaigeNews.kz.

Видео того, как несколько полицейских машин по всему городу гнались за строительной техникой появилось на Telergram-канале "Типичный Павлодар".



Инцидент прокомментировали на официальном Telergram-канале МВД РК.

"8 апреля в половине пятого утра при патрулировании города сотрудники полиции по улице Ломова заметили автомашину – кран МАЗ, которая вызвала у них подозрение. На законные требования сотрудников полиции об остановке ТС водитель не отреагировал и продолжил движение. В ходе преследования водитель совершил несколько ДТП, в результате которого пострадали четыре служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon", — рассказали в полиции.



Водителя задержали на улице Малая объездная, когда, не справившись с управлением, он прокинулся.

Нарушителем оказался 24-летний житель Павлодара. Медицинское освидетельствование показало, что парень был пьян.

"Установлено, что водитель данную автомашину угнал, при этом не имеет водительского удостоверения. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 200 УК РК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме этого, в отношении водителя возбуждены административные производства по части 6 статьи 608, по часть 2 статьи 611, пункт 1 часть 3 статьи 613 КРКоАП, материалы будут рассмотрены в суде", — сообщили в полиции.

ДП Павлодарской области планирует обратиться в суд иском о возмещении материального ущерба за повреждение служебного транспорта.