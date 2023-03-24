Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау

Фото: www.yunphoto.net

В Темиртау продолжается расследование дела об убийстве малолетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Труп ребенка был обнаружен в одной из квартир города 23 марта. В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери ребенка.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 3 УК РК.