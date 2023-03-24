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www.yunphoto.net Сегодня, 12:44
221
Сегодня, 12:44
221
Фото: www.yunphoto.net

Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау

В Темиртау продолжается расследование дела об убийстве малолетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Труп ребенка был обнаружен в одной из квартир города 23 марта. В убийстве подозревается  24-летний сожитель матери ребенка. 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 3 УК РК.

"В настоящее время подозреваемый объявлен в "розыск, принимаются меры к его задержанию. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции. 

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Сегодня, 12:44
221
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