Полиция усилила меры безопасности на льду в Атырауской области, ередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Отмечается, что ледяной покров на водоёмах остаётся ненадёжным и часто не выдерживает веса человека. В прошлом году полицейские спасли 12 человек, которые провалились под лёд.

"В этом году во избежание трагедий патрулирование реки Урал продолжается без перерывов. Совместно с ДЧС сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с рыбаками, информируя их о запрете ловли рыбы в опасных местах, а также напоминают жителям о правилах безопасности на льду. На потенциально опасных участках установлены предупреждающие знаки о запрете выхода на лёд. Нарушение этого запрета влечёт административную ответственность", – отметили в МВД.

Полицейские предупреждают, что выход на лёд крайне опасен. Родителей просят внимательно следить за детьми и не позволять им приближаться к реке.