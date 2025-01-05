Полиция усилила меры безопасности на льду в Атырауской области
Ледяной покров на водоёмах остаётся ненадёжным и часто не выдерживает веса человека.
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Полиция усилила меры безопасности на льду в Атырауской области, ередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Отмечается, что ледяной покров на водоёмах остаётся ненадёжным и часто не выдерживает веса человека. В прошлом году полицейские спасли 12 человек, которые провалились под лёд.
"В этом году во избежание трагедий патрулирование реки Урал продолжается без перерывов. Совместно с ДЧС сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с рыбаками, информируя их о запрете ловли рыбы в опасных местах, а также напоминают жителям о правилах безопасности на льду. На потенциально опасных участках установлены предупреждающие знаки о запрете выхода на лёд. Нарушение этого запрета влечёт административную ответственность", – отметили в МВД.
Полицейские предупреждают, что выход на лёд крайне опасен. Родителей просят внимательно следить за детьми и не позволять им приближаться к реке.
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