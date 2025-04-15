Жестокий акт насилия над животным всколыхнул жителей Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылеой на КТК. В промзоне города, недалеко от жилого квартала, прохожие обнаружили повешенную собаку. Тело бедного животного висело на цепи, привязанной к дереву, в зарослях, скрытых от глаз.

По словам очевидцев, над собакой издевались – следы на стволе дерева свидетельствуют, что животное отчаянно пыталось освободиться, обдирая кору. Шансов на спасение без помощи у него, к сожалению, не было. Местные жители потрясены произошедшим и выражают сожаление, что не смогли вовремя обнаружить и помочь собаке.

На место выехали сотрудники Затонского отдела полиции. Ведутся допросы свидетелей, оперативники проверяют записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости.

По информации начальника управления дознания ДП Абайской области Талгата Еликова, преступление зарегистрировано по статье 316, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан – жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Ведется активная работа по установлению лиц, причастных к этому шокирующему правонарушению.

Местные активисты и зоозащитники требуют сурового наказания для виновных и усиления контроля за случаями насилия над животными. Инцидент стал ещё одним тревожным сигналом о необходимости ужесточения законодательства в сфере защиты братьев наших меньших.

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