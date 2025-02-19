Известный блогер Айжан Байзакова снялась в совместном ролике с полицией Астаны о борьбе с интернет-мошенниками. Однако реакция пользователей Казнета оказалась неоднозначной, передаёт BaigeNews.kz.

На видео Байзакова сидит в кабинете, когда ей поступает вызов о случае интернет-мошенничества на 14 млн тенге. В роли капитана полиции она выезжает к пострадавшей – беременной девушке, которую мошенник, представившись сотрудником Национального банка, обманул на крупную сумму.

Блогер пытается успокоить пострадавшую и принимает заявление, а в конце ролика даёт советы, как не попасть на удочку аферистов.

"В последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Если вам звонят якобы из банка или правоохранительных органов, просто сбросьте звонок. А если сомневаетесь – перезвоните на 102 или в свой банк", – предупредила она.

Пользователи разделились на два лагеря:

Одни восхитились образом блогера в форме:

"Вот это коллаборация!"

"Красавица, так идёт форма!"

"Байзакова-следователь… Теперь я видел всё!"

Другие отнеслись скептически, напомнив о рекламе сомнительных букмекеров в соцсетях блогера и её брата:

"Родного брата не хочет задержать за скам и рекламу букмекеров?"

"Тату не очень подходит для должности!"

"Не могли найти другого человека?"