Полиция сделала из Байзаковой охотницу за мошенниками
Айжан Байзакова стала "следователем" в видео полиции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Известный блогер Айжан Байзакова снялась в совместном ролике с полицией Астаны о борьбе с интернет-мошенниками. Однако реакция пользователей Казнета оказалась неоднозначной, передаёт BaigeNews.kz.
На видео Байзакова сидит в кабинете, когда ей поступает вызов о случае интернет-мошенничества на 14 млн тенге. В роли капитана полиции она выезжает к пострадавшей – беременной девушке, которую мошенник, представившись сотрудником Национального банка, обманул на крупную сумму.
Блогер пытается успокоить пострадавшую и принимает заявление, а в конце ролика даёт советы, как не попасть на удочку аферистов.
"В последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Если вам звонят якобы из банка или правоохранительных органов, просто сбросьте звонок. А если сомневаетесь – перезвоните на 102 или в свой банк", – предупредила она.
Пользователи разделились на два лагеря:
Одни восхитились образом блогера в форме:
- "Вот это коллаборация!"
- "Красавица, так идёт форма!"
- "Байзакова-следователь… Теперь я видел всё!"
Другие отнеслись скептически, напомнив о рекламе сомнительных букмекеров в соцсетях блогера и её брата:
- "Родного брата не хочет задержать за скам и рекламу букмекеров?"
- "Тату не очень подходит для должности!"
- "Не могли найти другого человека?"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое