LIVE LIVE
LIVE
  • 29 Апреля, 16:35
  • BAIGENEWS

Полиция расследует смерть заключенного в области Абай

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

Сегодня, 15:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
мфц-ритуал.рф Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
141
Фото: мфц-ритуал.рф

В одном из исправительных учреждений Казахстана, в области Абай, зафиксирован трагический случай - смерть осужденного, в связи с чем незамедлительно возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемый в совершении преступления уже задержан и водворён в штрафной изолятор учреждения.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, и в данный момент следственные органы проводят всестороннюю проверку всех обстоятельств происшествия. Особое внимание уделяется как возможным мотивам, так и действиям персонала учреждения в момент инцидента.

"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции. Все необходимые следственные мероприятия проводятся в полном объёме", - заявили в полиции.

В интересах следствия подробности не разглашаются.

Ранее мы сообщали, что первый казахстанский "вор в законе" умер от рака печени.

Самое читаемое

Наверх