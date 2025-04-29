В одном из исправительных учреждений Казахстана, в области Абай, зафиксирован трагический случай - смерть осужденного, в связи с чем незамедлительно возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемый в совершении преступления уже задержан и водворён в штрафной изолятор учреждения.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, и в данный момент следственные органы проводят всестороннюю проверку всех обстоятельств происшествия. Особое внимание уделяется как возможным мотивам, так и действиям персонала учреждения в момент инцидента.

"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции. Все необходимые следственные мероприятия проводятся в полном объёме", - заявили в полиции.

В интересах следствия подробности не разглашаются.

Ранее мы сообщали, что первый казахстанский "вор в законе" умер от рака печени.