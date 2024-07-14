Полиция расследует попытку убийства Трампа на предвыборном митинге
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании в ходе предполагаемого покушения. Погиб один из участников митинга, ещё двое были ранены. Предполагаемый стрелок убит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Дональда Трампа спешно эвакуировали со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе прозвучали выстрелы.
Политик показывал диаграмму количества нелегальных пересечений границы, когда послышались громкие хлопки.
Было видно, как Трамп протянул правую руку к шее, после чего быстро нырнул за трибуну и его окружили сотрудники охраны. После этого кандидата в президенты увели со сцены, причем правая часть его лица была залита кровью. Покидая место происшествия, Трамп поднял вверх сжатый кулак.
Политика доставили в больницу, после чего он прокомментировал случившееся в своей соцсети Truth Social.
"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания. Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке, который сейчас мертв, ничего не известно. Пуля, которую в меня выпустили, пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ!", — написал Трамп.
В полиции заявили, что в результате стрельбы погиб один человек, еще двое, помимо Трампа, получили серьезные ранения. Убит и предполагаемый стрелок, об этом сообщили американские телеканалы со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Действующий президент США Джо Байден так прокомментировал произошедшее:
"Я рад слышать, что он в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации", - заявил Байден. Он также выразил благодарность Секретной службе и добавил, что "в Америке нет места такому насилию".
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