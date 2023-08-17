Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
85Фото: womanhit.ru
Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный инцидент с нападением на блогера в фитнес-центре зарегистрирован и расследуется управлением полиции Медеуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"В отношении гр.М., 1996 года рождения, возбуждено административное производство по ст.73-1 КРКобАП (побои) и ст.434 КРКобАП (мелкое хулиганство). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гр.А., назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Материалы производства для вынесения решения будут направлены в суд. Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы.
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