  • 17 Августа, 12:37
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Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
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Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы

Сегодня, 10:52
АВТОР
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womanhit.ru Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: womanhit.ru

Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный инцидент с нападением на блогера в фитнес-центре зарегистрирован и расследуется управлением полиции Медеуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

"В отношении гр.М., 1996 года рождения, возбуждено административное производство по ст.73-1 КРКобАП (побои) и ст.434 КРКобАП (мелкое хулиганство). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гр.А., назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Материалы производства для вынесения решения будут направлены в суд. Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы.

Ранее сообщалось, что блогера избил профессиональный борец. 

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