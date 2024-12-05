Полиция расследует факт травмирования призывника в Уральске

В Западно-Казахстанской области призывник выпал из окна военкомата, передаёт BaigeNews.kz.

По некоторым данным, серьёзно пострадал при этом позвоночник.

"По данному факту Абайским отделом полиции УП г. Уральска проводится досудебное расследование. Проводятся следственные действия", - коротко прокомментировали этот случай в Департаменте полиции ЗКО.

Иная информация, согласно статье 201, разглашению не подлежит, добавили в ДП.

Напомним, ранее стало известно, что солдат-срочник погиб в Актобе.