Полиция раскрыла заказной поджог автомобиля в Алматы

Подозреваемый в поджоге автомашины жительницы Алматы задержан полицией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Он признался, что выполнял поручение анонима за деньги. Кроме того, исполнитель снял для заказчика видеоотчет.

"По факту умышленного уничтожения чужого имущества расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности заказчика, возможных других фигурантов преступления и его мотива. Назначена экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", — информировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

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