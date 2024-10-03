В полиции назвали причину смерти 14-летней астанчанки в заброшенном здании
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В полиции рассказали подробности по делу о смерти Аурэлии Александрюк, чьё тело нашли в заброшенном здании в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По факту гибели девочки следственным отделом УП района "Байконыр" проводится досудебное расследование. Полицейские дали официальный комментарий на запрос редакции. Они рассказали о причине смерти.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления газовой смесью. В соответствии со статьёй 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в департаменте полиции.
Напомним, 14-летняя Аурэлия Александрюк вышла погулять с друзьями 10 сентября и домой не вернулась. Вечером её тело нашли в заброшенном здании около школы. По данным полиции, на теле не было следов насильственной смерти. Однако родственники в несчастный случай не верят. Сестра погибшей написала скандальный пост, в котором пожаловалась на бездействие правоохранительных органов.
"Со стороны полиции всё ещё неизвестно на счёт подозреваемых. Но у меня есть предположения, кто это совершил. Мною зафиксированы гематомы, синяки на руках и ногах, открытые свежие раны. Откуда они взялись? Наш ребёнок не страдал никаким заболеванием и вёл здоровый образ жизни. Как она могла умереть?" - сказала сестра Карина Александрюк.
Самое читаемое
- Блогера подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
- "Ты моя будешь, я твой буду": учитель домогался школьниц в Астане
- Тело 14-летней девочки обнаружили в Акмолинской области
- Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету с милым спящим котиком
- В водохранилищах Казахстана освобождают место для приёма талых вод