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pixabay.com Вчера, 16:16
712
Фото: pixabay.com

Полиция проверяет жалобы на домогательства и изнасилования в Nazarbayev University

В соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о домогательствах и изнасилованиях в Nazarbayev University и призывает девушек обнародовать подобные случаи. Полицейские начали проверку, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видеообращение молодой девушки, которая заявила о нескольких известных ей случаях домогательств и изнасилований со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Назарбаев Университета, а также приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов", - сообщили правоохранители.

Видео: https://t.me/egovpress/1909
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#Назарбаев Университет #полиция
Вчера, 16:16
712
Журналист

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