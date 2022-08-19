Полиция проверяет жалобы на домогательства и изнасилования в Nazarbayev University

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В соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о домогательствах и изнасилованиях в Nazarbayev University и призывает девушек обнародовать подобные случаи. Полицейские начали проверку, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.