Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу

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На одной из улиц Жаркента обнаружили тело 54-летнего местного жителя. У мужчины рваные раны в области головы, возможно, оставленные животным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Установлено, что в расположенном близ частном доме содержится ощенившаяся собака породы питбуль, на шерсти которой обнаружены похожие на кровь бурые пятна. Собаку на время усыпили. Действительно ли мужчина погиб от нападения животного, выясняется", — гворится в сообщении полиции.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа. По факту назначены необходимые экспертизы.