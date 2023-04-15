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Сегодня, 12:27
404
404Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу
На одной из улиц Жаркента обнаружили тело 54-летнего местного жителя. У мужчины рваные раны в области головы, возможно, оставленные животным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Установлено, что в расположенном близ частном доме содержится ощенившаяся собака породы питбуль, на шерсти которой обнаружены похожие на кровь бурые пятна. Собаку на время усыпили. Действительно ли мужчина погиб от нападения животного, выясняется", — гворится в сообщении полиции.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа. По факту назначены необходимые экспертизы.
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