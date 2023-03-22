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Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ
Полиция решила проверить российскую "королеву марафонов" об отношениях, желаниях, расширении финансового сознания Елену Блиновскую. Заявления подали несколько подписчиц, которые посчитали себя обманутыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.
По данным Telegram-канала SHOT, общественники пожаловались на Блиновскую в российскую генпрокуратуру, требуя проверить её на наличие в бизнесе "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов.
"Блиновская как раз сейчас запускает очередной марафон под названием "Новое измерение". Участие стоит от 10,8 тысяч до миллиона рублей (самый высокий тариф с кураторством самой гуру). Ранее она проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания. Несколько их участников заявили в полицию, что их попросту развели. Некоторые набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, и их жизнь, судя по всему, не улучшилась", — пишет SHOT, который который процитировали десятки российских СМИ.
7 марта Блиновская должна была выступить на конференции в Дубае, но отменила свою поездку.
Однако в разговоре с РЕН ТВ блогерша опровергла информацию о том, что в отношении нее идут проверки полиции по факту мошенничества.
"У меня все хорошо. Сведений по поводу того, что сейчас идет в новостях, у меня нет", — отметила она.
Между тем, ранее в России возбудили уголовные дела против блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Их обвинили в налоговых махинациях.
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