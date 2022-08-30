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иллюстративное/BaigeNews.kz Сегодня, 04:23
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Фото: иллюстративное/BaigeNews.kz

Полиция проверит безопасность казахстанских школ

Полицейские в преддверии нового учебного года проверят школы страны на безопасность, передаёт "Хабар 24″. Коснётся это как сельских, так и городских учебных заведений.

Задача правоохранителей — в каждом регионе проверить все объекты и устранить имеющиеся проблемы. Речь идёт об отсутствии вблизи школ информационно-дорожных знаков, разметок и пешеходных "зебр", светофоров с кнопкой вызова. Также проверят лицензии школьных автобусов. Все эти работы планируется завершить до 1 сентября.

В настоящее время в Казахстане насчитывается 850 общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

Напомним, сенатор Ахылбек Куришбаев поднял вопрос качества обеспечения безопасности на объектах образования. Он отметил, что казахстанские школы и вузы зачастую охраняют пенсионеры, работающие за небольшую зарплату.

В сентябре 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В итоге шесть человек погибли, более 40 — пострадали.

13 октября Тимуру Бекмансурову предъявили обвинения, а 14 октября он был арестован сроком на два месяца — до 13 декабря 2021 года.

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#школа #безопасность #полиция #образование
Сегодня, 04:23
86
Журналист

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