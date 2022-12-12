Полиция прокомментировала ДТП со скорой помощью, которая уехала с места аварии

Фото: BaigeNews.kz

В полиции прокомментировали ДТП с машиной скорой помощи в Аксу, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"По факту ДТП в отношении водителя скорой помощи начали административное производство по части 1 статьи 610 КРКоАП. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Статья предусматривает за нарушение ПДД с причинением материального ущерба штраф 20 МРП или лишение прав на полгода.

ДТП произошло 6 декабря в Аксу - столкнулись карета скорой помощи марки Hyundai и два автомобиля Mercedes. В Instagram-паблике aksu.ermak появилось видео происшествия, на котором зафиксировано, как скорая помощь с включёнными проблесковыми маячками при проезде перекрёстка сталкивается с легковым автомобилем. После этого она уезжает с места аварии.

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ДТП прокомментировали в областной станции скорой помощи.

"Медицинская бригада выполняла вызов по первой категории срочности и перевозила пациента в состоянии комы в реанимационное отделение центральной городской больницы. Несмотря на произошедшее, было решено не останавливать реанимобиль и доставить мужчину в реанимацию, потому как шла речь о его жизни. Когда пациент был передан работникам больницы, медицинская бригада вернулась на место аварии. Сейчас этим фактом занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении.

Медики также добавили, что, к сожалению, это далеко не первый случай, когда карета скорой помощи становится участником ДТП на улицах Павлодарской области. В итоге такие истории перерастают в долгие судебные тяжбы, а служба 103 лишается такого нужного автотранспорта до окончательного решения суда.