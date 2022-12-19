Полиция применила газ, чтобы разогнать фанатов на Елисейских полях после финала ЧМ

Фото: НТВ

Парижская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ, чтобы разогнать болельщиков, расстроенных поражением французской сборной в финальном матче с Аргентиной на ЧМ по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

На Елисейских полях группа агрессивно настроенных молодых людей провоцировала полицию, запускала петарды. Пытаясь рассеять толпу, полицейские тесным строем начали движение в сторону Триумфальной арки. В ходе развернувшихся столкновений, фанаты стали кидать бутылки в стражей порядка. В ответ полицейские применили газ и задержали несколько человек.

Франция в третий раз с 2006 года вышла в финал мирового первенства, уступив в решающем матче сборной Аргентины по пенальти.