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  • Полиция применила газ, чтобы разогнать фанатов на Елисейских полях после финала ЧМ
НТВ 19 Декабря, 07:18
568
19 Декабря, 07:18
568
Фото: НТВ

Полиция применила газ, чтобы разогнать фанатов на Елисейских полях после финала ЧМ

Парижская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ, чтобы разогнать болельщиков, расстроенных поражением французской сборной в финальном матче с Аргентиной на ЧМ по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

На Елисейских полях группа агрессивно настроенных молодых людей провоцировала полицию, запускала петарды. Пытаясь рассеять толпу, полицейские тесным строем начали движение в сторону Триумфальной арки. В ходе развернувшихся столкновений, фанаты стали кидать бутылки в стражей порядка. В ответ полицейские применили газ и задержали несколько человек.

Франция в третий раз с 2006 года вышла в финал мирового первенства, уступив в решающем матче сборной Аргентины по пенальти.

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#беспорядки #полиция #Франция #чемпионат мира
BaigeNews.kz
19 Декабря, 07:18
568
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