Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме аферистов

Мошенники предлагают гражданам стать посредниками — дропперами, вовлеченными в незаконные операции с переводами денежных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Часто люди не осознают, что участвуют в преступной деятельности и становятся частью организованных мошеннических схем.

"Полицейские в городе Косшы выявили случай дропперства, связанный с инвестициями в компанию "Industrial-Trading". Жительница области Жетысу, выступая в роли "менеджера" брокера, предоставила мошенникам свой банковский счет. На него житель города Косшы перевел один миллион тенге, думая, что инвестирует средства", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование, а пенсионерке предстоит возместить причиненный ущерб.

Чтобы защитить себя, важно быть осведомленным и осторожным. Внимательно проверяйте объявления о работе, избегайте сомнительных способов заработка, не соглашайтесь обналичивать, класть на счет или переводить деньги по просьбе неизвестных лиц.