Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме аферистов
Полиция сообщает о новых схемах мошенничества, связанных с инвестициями.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мошенники предлагают гражданам стать посредниками — дропперами, вовлеченными в незаконные операции с переводами денежных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Часто люди не осознают, что участвуют в преступной деятельности и становятся частью организованных мошеннических схем.
"Полицейские в городе Косшы выявили случай дропперства, связанный с инвестициями в компанию "Industrial-Trading". Жительница области Жетысу, выступая в роли "менеджера" брокера, предоставила мошенникам свой банковский счет. На него житель города Косшы перевел один миллион тенге, думая, что инвестирует средства", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование, а пенсионерке предстоит возместить причиненный ущерб.
Чтобы защитить себя, важно быть осведомленным и осторожным. Внимательно проверяйте объявления о работе, избегайте сомнительных способов заработка, не соглашайтесь обналичивать, класть на счет или переводить деньги по просьбе неизвестных лиц.
"Если на вашу карту поступил неожиданный перевод, немедленно свяжитесь с банком. Расскажите своим близким и знакомым о дропперстве, ведь мошенники часто нацеливаются на пожилых людей, школьников и студентов. Помните: лучший способ противостоять мошенникам — это ваша бдительность и осведомленность", - добавили в полиции.