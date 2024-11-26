  • 26 Ноября, 15:22
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Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме аферистов

Полиция сообщает о новых схемах мошенничества, связанных с инвестициями.

Сегодня, 13:56
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Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме аферистов Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56
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Мошенники предлагают гражданам стать посредниками — дропперами, вовлеченными в незаконные операции с переводами денежных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Часто люди не осознают, что участвуют в преступной деятельности и становятся частью организованных мошеннических схем.

"Полицейские в городе Косшы выявили случай дропперства, связанный с инвестициями в компанию "Industrial-Trading". Жительница области Жетысу, выступая в роли "менеджера" брокера, предоставила мошенникам свой банковский счет. На него житель города Косшы перевел один миллион тенге, думая, что инвестирует средства", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование, а пенсионерке предстоит возместить причиненный ущерб.

Чтобы защитить себя, важно быть осведомленным и осторожным. Внимательно проверяйте объявления о работе, избегайте сомнительных способов заработка, не соглашайтесь обналичивать, класть на счет или переводить деньги по просьбе неизвестных лиц.

"Если на вашу карту поступил неожиданный перевод, немедленно свяжитесь с банком. Расскажите своим близким и знакомым о дропперстве, ведь мошенники часто нацеливаются на пожилых людей, школьников и студентов. Помните: лучший способ противостоять мошенникам — это ваша бдительность и осведомленность", - добавили в полиции.


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