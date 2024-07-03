Полиция предупреждает казахстанцев о мошенничестве через WhatsApp

С помощью мессенджера WhatsApp акмолинские полицейские предупреждают граждан об интернет-мошенничествах, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка разработали специальные видеоролики, памятки, предупреждающие граждан об участившихся фактах интернет-мошенничеств, а для максимального охвата населения распространяют их в чатах популярных мессенджеров.

Полицейские уверены, что использование в повседневной службе мобильных приложений - это возможность охватить профилактикой одновременно несколько тысяч человек. Получая такие сообщения, граждане могут наглядно ознакомиться с алгоритмом действий, как вести себя, если звонят мошенники и не попасться на уловки сетевых аферистов.

В последние годы на территории Акмолинской области участились случаи мошенничеств, совершенные посредством интернет-ресурсов. В регионе уже зарегистрировано порядка 600 фактов интернет-мошенничества, а потерпевшие обращаются в полицию практически ежедневно.

Злоумышленники звонят на мобильные акмолинцев, представляясь сотрудниками банков, и обманом узнают личные сведения, которые впоследствии используют при незаконном оформлении кредитов. Нередко для обмана аферисты используют продажу несуществующих товаров или предоставление услуг.

Полицейские в очередной просят граждан быть бдительными. Следует помнить, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента ее номер, код на обратной стороне, ФИО владельца карты и срок ее действия, а тем более пин-код. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию, либо просит сообщить коды которые пришли на Ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор.

Гражданам, имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых необходимо разъяснить им, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера, а именно не вести диалоги с мошенниками, прекратить разговор и позвонить родственникам.



