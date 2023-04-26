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  • Полиция получает более 100 тысяч вызовов на семейные ссоры ежегодно - МВД
СЦК РК Сегодня, 11:07
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Сегодня, 11:07
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Фото: СЦК РК

Полиция получает более 100 тысяч вызовов на семейные ссоры ежегодно - МВД

Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений на семейные конфликты. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

При этом, по словам Рената Зулхаирова, порядка в 60 процентах случаях полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевших от подачи заявлений.

"С начала года для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 26 тысяч защитных предписаний. В отношении дебоширов составлено 17,5 тысяч административных протоколов. Из них по решению суда арестованы более 4 тыс. лиц. Практически половина потерпевших примирились в суде с агрессорами. За нарушение установленных ограничений привлечены к ответственности 2 тысячи "семейных тиранов", - сказал спикер. 

Кроме того, представитель МВД описал портрет правонарушителя. 

 "Нужно отметить, что в большинстве случаев это мужчина. В возрасте от 30 до 50 лет, который не имеет постоянного места работы, профессионального и высшего образования. Соответственно потерпевшими в основном являются женщиныЗачастую именно они находятся в материальной и психологической зависимости от "агрессора". Годами терпят унижения и издевательства. Также страдают и дети. Они являются свидетелями жестоких сцен", - добавил спикер. 

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Журналист
Сегодня, 11:07
260
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