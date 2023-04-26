Полиция получает более 100 тысяч вызовов на семейные ссоры ежегодно - МВД

Фото: СЦК РК

Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений на семейные конфликты. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

При этом, по словам Рената Зулхаирова, порядка в 60 процентах случаях полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевших от подачи заявлений.

"С начала года для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 26 тысяч защитных предписаний. В отношении дебоширов составлено 17,5 тысяч административных протоколов. Из них по решению суда арестованы более 4 тыс. лиц. Практически половина потерпевших примирились в суде с агрессорами. За нарушение установленных ограничений привлечены к ответственности 2 тысячи "семейных тиранов", - сказал спикер.

Кроме того, представитель МВД описал портрет правонарушителя.