Полиция оцепила стадион в Париже, где проходят соревнования легкоатлетов

Местность вокруг парижского стадиона Stade de France, где со вчерашнего дня проходят соревнования по лёгкой атлетике в рамках Олимпийских игр, оцеплена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD_Russian.

Закрыта железнодорожная станция Saint-Denis — Porte de Paris. Причина — обнаружен подозрительный предмет.

Полиция ожидает прибытия сапёров.