Полиция оцепила стадион в Париже, где проходят соревнования легкоатлетов
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
118Фото: pxhere.com
Местность вокруг парижского стадиона Stade de France, где со вчерашнего дня проходят соревнования по лёгкой атлетике в рамках Олимпийских игр, оцеплена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD_Russian.
Закрыта железнодорожная станция Saint-Denis — Porte de Paris. Причина — обнаружен подозрительный предмет.
Полиция ожидает прибытия сапёров.
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