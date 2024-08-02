  • 2 Августа, 19:52
  • BAIGENEWS

Полиция оцепила стадион в Париже, где проходят соревнования легкоатлетов

Сегодня, 19:05
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: pxhere.com

Местность вокруг парижского стадиона Stade de France, где со вчерашнего дня проходят соревнования по лёгкой атлетике в рамках Олимпийских игр, оцеплена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD_Russian.

Закрыта железнодорожная станция Saint-Denis — Porte de Paris. Причина — обнаружен подозрительный предмет.

Полиция ожидает прибытия сапёров.

 

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