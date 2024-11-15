Полиция обезвредила группу наркодилеров на юге Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
У них изъяли шесть килограммов наркотиков.
После длительной оперативной разработки в Жамбылской области пресекли преступную деятельность преступной группы из шести лиц. Они организовали каналы поставки гашиша из Шуского района в город Алматы и Алматинскую область. В операции были задействованы сотрудники полиции и прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержания и обыски одновременно проведены в Алматы, Алматинской области и Шуском районе Жамбылской области.
"В ходе обыска изъято более 5 кг гашиша и около 1 кг марихуаны", - рассказали в полиции.
Всех шестерых драдилеров водворили в изолятор временного содержания.
"На данный момент ведется досудебное расследование по факту хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.
Ранее в Туркестанской области за сбыт наркотиков задержали иностранцев.
Самое читаемое
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы
- Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы
- Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией
- Mitsubishi Corporation расширит деятельность в Казахстане