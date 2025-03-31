Полиция обеспечивает безопасность в зоне перелива талых вод в СКО
Cотрудники полиции эвакуировали 19 человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция Петропавловска продолжает обеспечивать безопасность в зоне перелива талых вод в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 30 марта в районе городского пляжа произошел ежегодный перелив воды через проселочную дорогу, ведущую к дачным обществам "Учитель-1" и "Учитель-2". Глубина воды составляла 20–30 см, а длина перелива - около 40 метров. Несмотря на это, угроза подтопления жилых домов была исключена.
Для предотвращения возможных рисков сотрудники полиции эвакуировали 19 дачников, включая семьи с детьми, и доставили их в безопасные места. Меры безопасности проводились в рамках стандартных протоколов, и эвакуация носила предупредительный характер.
Для обеспечения общественного порядка и предотвращения случаев хищений в зоне перелива организовано круглосуточное патрулирование. Полицейские продолжают мониторинг ситуации и активно взаимодействуют с экстренными службами, регулярно передавая информацию в уполномоченные органы.
Ранее мы сообщали, что в регионах Казахстана продолжается сброс воды из водохранилищ.
Напомним, спасатели круглосуточно укрепляют дамбы в Атырауской области.
Самое читаемое
- Подземные микротолчки и шумы фиксируют в Жамбылской области после землетрясения
- Вольник Ризабек Айтмухан уступил в финале чемпионата Азии
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- В СКО спасли детей, гуляющих по тонкому льду озера