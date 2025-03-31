Полиция Петропавловска продолжает обеспечивать безопасность в зоне перелива талых вод в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 30 марта в районе городского пляжа произошел ежегодный перелив воды через проселочную дорогу, ведущую к дачным обществам "Учитель-1" и "Учитель-2". Глубина воды составляла 20–30 см, а длина перелива - около 40 метров. Несмотря на это, угроза подтопления жилых домов была исключена.

Для предотвращения возможных рисков сотрудники полиции эвакуировали 19 дачников, включая семьи с детьми, и доставили их в безопасные места. Меры безопасности проводились в рамках стандартных протоколов, и эвакуация носила предупредительный характер.

Для обеспечения общественного порядка и предотвращения случаев хищений в зоне перелива организовано круглосуточное патрулирование. Полицейские продолжают мониторинг ситуации и активно взаимодействуют с экстренными службами, регулярно передавая информацию в уполномоченные органы.

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