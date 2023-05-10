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  • Полиция никого не задерживала 9 мая за советский флаг — МВД РК
BaigeNews.kz Сегодня, 13:10
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Сегодня, 13:10
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Фото: BaigeNews.kz

Полиция никого не задерживала 9 мая за советский флаг — МВД РК

Полиция никого не задерживала 9 мая за шествие с флагом бывшего СССР. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт об акции в честь Дня Победы, которую накануне решили организовать жители Алматы. В соцсетях появилось видео, на котором горожане используют флаг бывшего СССР.

"Задержание проводят сотрудники полиции после уведомления о незаконности (мероприятия) с разъяснением законного порядка и требований. В случае невыполнения законных требований подлежат привлечению административной ответственности. В случае игнорирования законных требований, полиция принимает меры для локализации мероприятия. 9 мая задержаний не было", - сообщил министр.

Глава МВД отметил, что в случае нарушения правопорядка, по всем случаям проводятся профилактические мероприятия.

"По флагам - это не шествие, это не митинг", - добавил министр.

По его словам, было проведено общее профилактическое мероприятие и беседы.

"Порядок проведения мирных митингов и шествий у нас урегулирован законом. То есть, если там есть нарушение, установленное порядком, к ответственности за него привлекает суд. Есть ещё и прокурор, который наблюдает за соблюдением законности. По каждому случаю нужно отдельно подходить" - заключил Марат Ахметжанов.

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Журналист
Сегодня, 13:10
255
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