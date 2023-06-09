Полиция не приедет: почему в Уральске не работает тревожная кнопка SOS

Фото: zakon.kz

В Уральске перестала работать тревожная кнопка SOS для экстренного вызова полиции, передаёт BaigeNews.kz. Жители города записали видеоподтверждение, где показали, что стражи порядка не отвечают на звонок и не приезжают, если нажать на кнопку.

В полиции города сообщили, что это не игнорирование обращений горожан за помощью, а техническая неполадка.

"Сообщаем вам, что с 05.06 по 06.06.2023 года при проведении работ сотрудники ДЭП города Уральска повредили силовой кабель кнопки быстрого (экстренного) реагирования SOS , который расположен на площади "Қазақтың батыр қыздары" (бывщая площадь М.Маметова). На данный момент сотрудниками Департамента полиции ЗКО повреждение устранено путем замены кабеля, кнопка "SOS" работает в штатном режиме. Выражаем благодарность за своевременное реагирование", - сообщили в ДП.

Напомним, в городах Казахстана установили тревожные кнопки SOS для оперативного обращения к полиции за помощью. Кнопка состоит из двух частей. В верхней части на экране отображается план эвакуации, в нижней части — тревожная кнопка и микрофон.

При нажатии на кнопку во время любой чрезвычайной ситуации срабатывает сигнал тревоги. Полицейские направляют туда ближайший наряд полиции, одновременно наблюдая по камерам наблюдения ситуацию в онлайн-режиме.