Полиция назвала самые аварийные участки в Алматы

С начала этого года в Алматы, по информации городского Департамента полиции, произошло более 4,8 тыс. ДТП. Погибли 85 и травмировались 5,2 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.



В полиции предоставили информацию отдельно по районам города.

Алатауский район:

пр. Райымбека – 72 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Райымбека-Емцова, Райымбека-Утеген батыра, Райымбека-Кудерина,Райымбека-Момышулы);

пр. Рыскулова – 70 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Рыскулова-Момышулы, Рыскулова-Данченко, Рыскулова-Емцова, Рыскулова-Шарипова);

ул. Момышулы – 64 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Момышулы-Рыскулова, Момышулы-Универсиядная, Момышулы-Монкеби, Момышулы-Байтерекова).

Алмалинский район:

ул. Толе би – 154 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Толе би-Тлендиева, Толе би-Шарипова, Толе би-Розыбакиева, Толе би- Муратбаева);

пр. Райымбека – 63 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Райымбека-Ауэзова, Райымбека – Абылай хана, Райымбека –Брусиловского);

пр. Абая – 54 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Абая-Тлендиева, Абая-Ауэзова, Абая-Розыбакиева, Абая-Желтоксан).

Ауэзовский район:

пр. Абая – 81 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Абая-Алтынсарина, Абая-Саина, Абая-Момышулы);

ул. Сатпаева – 74 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Сатпаева-Мусрепова, Сатпаева –Гагарина, Сатпаева –Желтоксан);

ул. Саина – 76 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Саина-Абая, Саина-Жандосова, Саина-Улугбека, Саина Шаляпина).

Бостандыкский район:

пр. Аль-Фараби – 65 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Аль-Фараби-Мустафина, Аль-Фараби-Жарокова, Аль-Фараби-Ремизовка);

ул. Тимирязева – 50 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Тимирязева-Маркова, Тимирязева-Гагарина, Тимирязова-Маркова,Темирязова-Розыбакиева);

ул. Сатпаева – 74 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Сатпаева-Мусрепова, Сатпаева –Гагарина, Сатпаева –Желтоксан).

Жетысуский район:

ул. Северное кольцо – 68 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Северное кольцо-Жумабаева, Северное кольцо-Бокейханова);

пр. Райымбека – 36 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Райымбека-Жангелдина, Райымбека-Суюнбая);

ул. Жансугурова – 34 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Жансугурова-Рыскулова).

Медеуский район:

пр. Достык – 54 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Достык-Ньютона, Достык-Альфараби, Достык-Сатпаева, Достык –Омарова,Достык-Хаджимукан);

ул. Халиуллина – 23 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Халиуллина-Погодина, Халиуллина-Таттибекова);

пр. Райымбека – 20 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Райымбека-Пушкина, Райымбека-Жангельдина, Райымбека-Конаева).

Наурызбайский район:

ул. Ашимова – 40 ДТП;

пр. Райымбека – 42 ДТП;

мкр Шугыла – 27 ДТП.

Турксибский район:

ул.Сейфуллина – 59 ДТП (Сейфуллина-Чернышевского, Сейфуллина-Жумабаева, Сейфуллина-Никольский);

ул.Суюнбая – 51 ДТП (наиболее аварийно-опасные: Суюнбая-1;

ул.Жансугирова – 30 ДТП (наиболее аварийно-опасные:Жансугирова-Жумабаева).

"На таких участках мы уплотняем патрали. Если, к примеру, был наезд на пешеходов, смотрим, инспектируем, обследуем, устанавливаем, возможно, необходим надземный или подземный пешеходный переход. Вносим предложения по установке камер наблюдения. Вариантов и механизмов много. Всё это делается для того, чтобы стабилизировать обстановку и снизить аварийность", - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь в Алматы случилось более 50 ДТП.