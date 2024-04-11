Полиция нашла мужчину, уплывшего на лодке в Кульсары
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
83Фото: скриншот
Пропавшего мужчину нашли с помощью дрона в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию Жылыойского района поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина выехал из села Карагай на лодке в город Кульсары и пропал без вести.
"Сотрудники полиции с помощью дрона сегодня утром на острове, образовавшемся от наводнения в 10 км от населенного пункта Карагай, обнаружили 49-летнего мужчину.
Мужчина в стабильном состоянии, находится рядом с родственниками", - говорится в сообщении.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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