Полиция нашла мужчину, уплывшего на лодке в Кульсары

Пропавшего мужчину нашли с помощью дрона в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Жылыойского района поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина выехал из села Карагай на лодке в город Кульсары и пропал без вести.