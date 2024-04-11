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Полиция нашла мужчину, уплывшего на лодке в Кульсары

Сегодня, 17:58
АВТОР
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скриншот Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: скриншот

Пропавшего мужчину нашли с помощью дрона в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Жылыойского района поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина выехал из села Карагай на лодке в город Кульсары и пропал без вести.

"Сотрудники полиции с помощью дрона сегодня утром на острове, образовавшемся от наводнения в 10 км от населенного пункта Карагай, обнаружили 49-летнего мужчину.

Мужчина в стабильном состоянии, находится рядом с родственниками", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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