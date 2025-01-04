Полиция на трассе Самара - Шымкент сопровождает автомобили
Помощь оказана около 1000 пассажирам.
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Полицейские в Кызылординской области сопровождают колонну автомобилей по трассе Самара - Шымкент. Движение по автодороге возобновилось в связи с улучшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.
"В условиях непогоды полицейские оказали помощь водителям 275 грузовых, 113 легковых и 12 общественным транспортным средствам.
Помощь оказана около 1000 пассажирам. Из-за гололеда на трассе в Кызылординской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших в ДТП нет. Сотрудники полиции совместно с ДЧС оказали помощь 500 водителям, которые оказались в затруднительном положении", - говорится в сообщении ведомства.
В связи с ведением ограничения движения на автодороге круглосуточно патрулировало 7 экипажей полиции.
"Департамент полиции просит граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, строго соблюдать ПДД и быть осмотрительными в зимних условиях", - отмечено в обращении к населению.
Напомним, ранее спасатели МЧС вызволили путников из снежного плена.
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