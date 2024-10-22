Граждан Украины и Молдовы осудили за организацию нарколаборатории в Казахстане
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Приговором спецсуда Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине г.Ерейментау, передаёт BaigeNews.kz.
Данная группа намеревалась наладить производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для последующей их реализации на территории г.Астана.
Транснациональная преступная группа состояла из граждан Украины и Молдовы.
При их задержании на месте преступления обнаружено 10 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров, а также спецоборудование для производства синтетических наркотиков.
"Наркотические вещества изготавливались в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения с передачей данных в режиме онлайн организатору, а для хранения сырья и готовой продукции был арендован гараж", - говорится в сообщении прокуратуры.
Следует отметить, что при направлении уголовного дела в суд прокуратурой Ерейментауского района действия указанных лиц квалифицированы как транснациональная организованная группа.
В суде гособвинителем вина подсудимых полностью доказана.
Организатор осужден к 23 годам лишения свободы, а соучастники к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор вступил в законную силу.
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