Полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы
Сегодня, 05:38
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Сегодня, 05:38Сегодня, 05:38
157Фото: BaigeNews.kz
В Казахстане со 2 октября личный состав органов внутренних дел переведён на усиленный вариант несения службы в связи с предстоящим референдумом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейскими совместно с госорганами будут проведены комиссионные обследования участков для голосования на предмет их технической укреплённости, пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Сотрудники полиции с момента завоза избирательных бюллетеней будут нести службу на избирательных участках. Также полицейские будут задействованы на сопровождение избирательной документации.
Всего по стране охрану общественного порядка будут осуществлять порядка 33 тысяч сотрудников, из них на избирательных участках – 18 тысяч.
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