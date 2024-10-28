Полиция изъяла вейпы на 55 млн тенге в Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские изъяли вейпы на 55 млн тенге. Они хранились в помещении, расположенном на территории промышленной базы в городе Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Обнаружены и изъяты 5 503 единиц вейпов и 1 097 дополнительных дозаправочных флаконов с жидкостью. Данная партия незаконного товара предназначалась для продажи. Молодые люди реализовывали вейпы, используя каналы в известных мессенджерах и социальных сетях через интернет-магазин.

"По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет доставлены в полицию двое подозреваемых. – По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование", – сообщил исполняющий обязанности начальника УП города Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

В ходе проведения рейдов остановлен автомобиль, в котором обнаружены электронные сигареты (вейпы), предназначенные для доставки по заказам через интернет-магазин. Полиция напоминает, что 20-го июня 2024-го года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий оборот электронных систем потребления никотина (вейпов), а также жидкостей для них.