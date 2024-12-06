В ЗКО полицейские задержали жителя Костанайской области, у него были обнаружены zip-пакеты с наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На эту "работу" костанаец устроился через один Telegram-чат.

"При личном осмотре у задержанного в кармане куртки обнаружено 29 zip-пакетов, обмотанных изолентой, содержащих порошкообразное вещество. Кроме того, в барсетке мужчины находилось еще 49 zip-пакетов с аналогичным веществом. Также в номере гостиницы, где проживал подозреваемый, в сейфе найден пакет с 205 zip-пакетами, также с порошкообразным веществом, обмотанным изолентой", - рассказали в полиции.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном с общим весом 478 граммов, что составляет более 2 тысяч разовых доз.

"По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", - добавили полицейские.

Напомним, в Астане ранее вынесли приговор несовершеннолетней закладчице.