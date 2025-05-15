Житель поселка Жанакорган Кызылординской области устроил настоящий наркосад прямо у себя дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Его деятельность была пресечена в рамках республиканской операции МВД "Закон и Порядок" при поддержке первой службы Генеральной прокуратуры.

Все началось с остановки автомобиля на стационарном посту "Шеп", где служебная собака обнаружила у пассажира свёрток с марихуаной. Проверка привела оперативников к дому задержанного - и то, что они там нашли, удивило даже опытных сотрудников.

Внутри дома была организована полноценная фитолаборатория: в одной из спален росли кусты каннабиса, оснащённые системой освещения и вентиляции. Но самым неожиданным стал огород - на участке выращивалась целая плантация из 4 190 кустов запрещённого растения. Общий вес изъятых наркотиков составил более 55 килограммов.

Всего в ходе масштабных проверок в начале мая полицейские изъяли более 91 кг наркотических веществ. В числе изъятого - около 7 кг синтетики и почти тонна прекурсоров, предназначенных для незаконного производства.

Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.