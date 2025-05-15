Полиция изъяла более 50 кг наркотиков у жителя Кызылординской области
В начале мая полицейские изъяли более 91 кг наркотических веществ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель поселка Жанакорган Кызылординской области устроил настоящий наркосад прямо у себя дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Его деятельность была пресечена в рамках республиканской операции МВД "Закон и Порядок" при поддержке первой службы Генеральной прокуратуры.
Все началось с остановки автомобиля на стационарном посту "Шеп", где служебная собака обнаружила у пассажира свёрток с марихуаной. Проверка привела оперативников к дому задержанного - и то, что они там нашли, удивило даже опытных сотрудников.
Внутри дома была организована полноценная фитолаборатория: в одной из спален росли кусты каннабиса, оснащённые системой освещения и вентиляции. Но самым неожиданным стал огород - на участке выращивалась целая плантация из 4 190 кустов запрещённого растения. Общий вес изъятых наркотиков составил более 55 килограммов.
Всего в ходе масштабных проверок в начале мая полицейские изъяли более 91 кг наркотических веществ. В числе изъятого - около 7 кг синтетики и почти тонна прекурсоров, предназначенных для незаконного производства.
Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео юную казахстанку в бане и опозорили ее на все село
- Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарабаевой
- Премьер-министр потребовал сократить сроки реализации ключевых инвестпроектов
- В Павлодаре школьниц оштрафовали за танцы у Вечного огня
- Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы