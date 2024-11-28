Полиция изъяла 70 ножей и кастетов у пассажиров метро в Алматы

В полиции Алматы сообщили, что с начала года на станцях городского метрополитена у граждан были изъяты более 70 ножей, кастетов и других опасных предметов. Кроме того, было выявлено 13 фактов хранения наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

На каждой станции, проинформировал начальник Управления полиции на метрополитене, полковник Нуржан Танатаров, борудованы дежурные пункты, где ведется видеомониторинг территории. За безопасностью пассажиров полицейские следят круглосуточно.

“Полицейские осуществляют регулярные обходы и оперативно реагируют на любые правонарушения. В суточный наряд входят кинологи с розыскными собаками, которые проверяют поезда, служебные помещения и депо на наличие взрывчатых веществ”, — рассказал Танатаров.

Такие меры, отметил он, помогают поддерживать порядок в подземке и минимизировать угрозы для пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина пырнул ножом контролера автобуса в Алматы.