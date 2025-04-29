Утренняя потасовка на территории жилого комплекса "Нурия" в посёлке Бесагаш не осталась без внимания - инцидент, попавший в социальные сети, привёл к возбуждению уголовного дела, передаёт BaigeNews.kz. Несмотря на то что в полицию никто из очевидцев или участников не обратился, видео с места происшествия стало основанием для начала досудебного расследования.

Как сообщили в полиции, конфликт произошёл 27 апреля, в светлое время суток. На кадрах, распространившихся в интернете, видны агрессивные действия и массовое нарушение общественного порядка.

Сейчас правоохранительные органы активно устанавливают личности всех участников драки. В отношении каждого будут приняты меры в соответствии с законом: виновные понесут строгое наказание, подчеркивают в полиции.