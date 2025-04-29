Полиция ищет участников массовой драки в Алматинской области
В отношении каждого будут приняты меры в соответствии с законом.
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Утренняя потасовка на территории жилого комплекса "Нурия" в посёлке Бесагаш не осталась без внимания - инцидент, попавший в социальные сети, привёл к возбуждению уголовного дела, передаёт BaigeNews.kz. Несмотря на то что в полицию никто из очевидцев или участников не обратился, видео с места происшествия стало основанием для начала досудебного расследования.
Как сообщили в полиции, конфликт произошёл 27 апреля, в светлое время суток. На кадрах, распространившихся в интернете, видны агрессивные действия и массовое нарушение общественного порядка.
Сейчас правоохранительные органы активно устанавливают личности всех участников драки. В отношении каждого будут приняты меры в соответствии с законом: виновные понесут строгое наказание, подчеркивают в полиции.
"Любая уличная агрессия, особенно в жилых зонах, - это не просто бытовой инцидент, а прямая угроза общественной безопасности. Подобные выходки будут пресекаться жёстко и незамедлительно", - заявили в ДП Алматинской области.
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